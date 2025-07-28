Bakan Bak'tan Universiade 2025'e Tebrik - Son Dakika
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Bakan Bak'tan Universiade 2025'e Tebrik

28.07.2025 14:13
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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 18 madalya kazanan milli sporcuları kutladı ve başarıları nedeniyle teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nı (Universiade) 6'sı altın, 18 madalyayla tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bak, tebrik mesajında, " Almanya'da düzenlenen Universiade 2025'te 6'sı altın, 5'i gümüş ve 7'si bronz olmak üzere 18 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. 150 ülkenin yer aldığı organizasyonu Türkiye'nin, 8'inci sırada tamamlaması ve Chengdu 2021'den sonraki en iyi ikinci sonucun elde edilmesi bizleri ayrıca mutlu etti. Milli sporcularımızın başarısında emeği olan başta üniversite rektörlerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Dünya Yaz Üniversite Oyunlarında mücadele ederek madalya kazanan tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Osman Aşkın Bak, Milli Takım, Politika, Almanya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Bak'tan Universiade 2025'e Tebrik - Son Dakika

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