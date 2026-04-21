Bakan Bak, Yusuf Fehmi Genç'i Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın 1 bronz madalya kazanan milli halterci Yusuf Fehmi Genç'i tebrik etti.
Bakan Bak, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Yusuf Fehmi Genç Avrupa Şampiyonu. Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuzu yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.
