Bakan Işıkhan, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda başarı elde eden sporcuları tebrik etti

Spor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Litvanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Avrupa ve dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan Kuzey Tunçelli'yi ve 3'üncü olan Muhammed Yusuf Özden'i tebrik etti.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Avrupa şampiyonuyuz. Litvanya'da Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan millilerimizin başarısına şahit olduk, madalyalarını takdim ettik. Avrupa ve dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan Kuzey Tunçelli'yi ve şampiyona 3'üncüsü olan Muhammed Yusuf Özden'i kutluyorum. Tebrikler bizim çocuklar, tebrikler şampiyonlar."

Işıkhan, paylaşımında, sporculara madalyalarını taktığı ve müsabakaları izlediği görsellere de yer verdi.