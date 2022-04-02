Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olan Kadın Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olan Kadın Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti

02.04.2022 10:03
Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olan Kadın Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, büyükler kategorisinde Türkiye'ye bir ilk yaşatarak takım halinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Kadın Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, büyükler kategorisinde Türkiye'ye bir ilk yaşatarak takım halinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Kadın Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: " 'Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 140 puan toplayarak bize bu tarihi şampiyonluğu getiren Kadın Güreş Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Büyükler kategorisinde altın madalya kazanan Evin Demirhan Yavuz ve Yasemin Adar Yiğit, gümüş madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya kazanan Bediha Gün ile diğer emeği geçen kadın güreşçilerimize, ülkemize bu büyük gururu yaşattıkları için teşekkür eder, Avrupa Şampiyonu Kadın Güreş Milli Takımımızın başarılarının devamını dilerim."


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Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Milli, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olan Kadın Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika


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