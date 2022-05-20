Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Ayşe Çağırır, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir dünya şampiyonu oldu

Türkiye Kadın Boks Milli Takımı, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda toplamda 5 altın 2 bronz madalya kazanarak takım halinde Dünya şampiyonu oldu.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası bugün oynanan final karşılaşmaları ile sona erdi.

Şampiyonanın son gününde ringe çıkan Türk boksörlerin tamamı altın madalya kazandı.

Günün ilk karşılaşmasında 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria'yı 5-0 mağlup ederek altın madalyayı boynuna geçirdi.

54 kiloda ise Hatice Akbaş, finalde Romanya'dan Lacramioara Perijoc'u 3-2 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Üçüncü madalya ise Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli'den geldi.

Sürmeneli, 66 kilo finalinde Charlie Cavanagh'ı bitime 45 saniye kala hakem kararıyla mağlup edip altın madalyayı elde etti.

Bugünkü madalyayı getiren +81 kiloda Şennur Demir, final maçında Faslı Khaija Mardi'yi 4-1 mağlup ederek kürsünün en üst basamağında yer alma başarısı gösterdi.

Demir müsabakanın ardından "27-28 yaşında spora başladım. Yıllardır bunun hayalini kurdum. Bir sürü sakatlık geçirdim, bırakma evresine geldim. Yaşım geç olduğu için bırakmamı söyleyenler çok oldu. 39 yaşındayım. İnsanın kalbinde neye inandığının önemi vardır, yaşın önemi yoktur. Ben 34 yaşında dünya üçüncüsü, 36 yaşında dünya ikincisi ve 39 yaşında dünya şampiyonu oldum" diye konuştu.

Ayşe Çağırır ise dün akşam 48 kilo final maçında Kazakistan'dan Alua Balkibekova'yı yenerek altın madalyaya ulaşmıştı.

Milli takım boksörlerinden Sema Çalışkan ve Elif Güneri ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçların ardından turnuvaya 12 boksör ile katılan Türkiye'de 7 sporcu madalya kürsüsünde yer almayı başardı.

Şampiyona boyunca başarılı bir grafik çizen milli takım, toplamda 5 altın 2 bronz madalya kazanarak takım halinde zirvede yer aldı.

Müsabakaların ardından konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bize Gençlik Haftası'nda, 19 Mayıs'ın hemen ertesinde çok büyük bir mutluluğu yaşattılar. 5 altın ve 2 bronzla hem madalya rekoru kırdılar hem de dünya şampiyonluğuyla kadın boksunda Türkiye'nin adını zirveye yazmadılar, kazıdılar" dedi.