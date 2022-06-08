ESKİŞEHİR - Bakan Kasapoğlu, Eskişehirspor Tesisleri'ni ziyaret etti - Son Dakika
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ESKİŞEHİR - Bakan Kasapoğlu, Eskişehirspor Tesisleri'ni ziyaret etti

08.06.2022 20:44

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eskişehir'de yeni yıldızların yetişmesi ve mevcut altyapının güçlendirilmesi amacıyla sporcuların eğitim alacağı ve kamp yapacağı bir akademinin inşa edileceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eskişehir'de yeni yıldızların yetişmesi ve mevcut altyapının güçlendirilmesi amacıyla sporcuların eğitim alacağı ve kamp yapacağı bir akademinin inşa edileceğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu'nu, Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, kulüp yöneticileri ve diğer ilgilileri karşıladı.

Eskişehirspor taraftarının, Bando Es-Es eşliğindeki tezahüratlarıyla tesislere giren Bakan Kasapoğlu, futbolcular ve altyapı oyuncularıyla selamlaştı. Cam kemik hastası Burak Sakçı, yazdığı "Umutlar Kırılmaz" adlı kitabı, Bakan Kasapoğlu'na hediye etti.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra beraberindeki Vali Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehirspor Başkanı Şimşek ile görüştü.

Bakan Kasapoğlu, Eskişehirspor'un ünü sınırları aşan bir "marka" olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin sporda iddiasını her alanda yukarılara taşıdığını anlatan Kasapoğlu, Türkiye'nin Tokyo Olimpiyatları'nda ve Paralimpik Oyunları'nda tarihinin en başarılı dönemini yaşadığını vurguladı.

Çıtayı her branşta yukarılara taşıyacaklarını aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"İşte Eskişehirspor çok önemli başarılara, ilklere çok ciddi anlamda öncülük etmiş bir kulübümüz. Bu kulübün daha güçlü yarınlara yürümesi hepimiz açısından sadece Eskişehir için değil, Türkiye açısından da ama çok mühim. İşte o yüzden bugün buradayız. Bu kulüp bugüne kadar pek çok yıldızı yetiştirdi. Adeta bir akademi var burada. O akademiyi güçlendirmek, işte bulunmuş olduğumuz bu bölgede bu tesisleri ihtiyaca göre modernize ederek yeni yıldızları dünyaya kazandırmak en büyük arzumuz. Az önce Sayın Valimizle, değerli yönetimimizle, kulübümüzle önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Burada yeni yıldızların yetişmesi için mevcut altyapıyı güçlendirmek amacıyla hem sporcularımızın eğitim alacağı hem kamp yapacağı ve sahayı da bu anlamda genişleteceğimiz yeni bir akademiyi birlikte inşa edeceğiz."

Eskişehir'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle Avrupa'nın en modern statlarından birini kazandırdıklarını hatırlatan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu statla birlikte bu akademi inşallah yarınların daha güçlü başarılarını hepimize getirecek, hepimizi gururlandıracak. Taraftarıyla, sporcusuyla, teknik ekibiyle, yöneticisiyle inanıyorum ki bu güzel sinerjiyi birlikte artıracağız ve şanlı bayrağımızın altında tüm kulüplerimizle olduğu gibi Eskişehirsporumuzla da sınırları, çağları aşan başarılarıyla da gurur duymaya devam edeceğiz."

Kasapoğlu, Eskişehir'de potansiyeli yüksek gençlerin olduğunun altını çizerek, "Kadın futboluyla, altyapısıyla hakikaten muhteşem bir güç var, enerji var. İnşallah bu enerjiyi birlikte büyüteceğiz. Bu sevgiyi birlikte güçlendireceğiz ve aydınlık yarınlara beraber yürüyeceğiz. Ben sıcak, samimi ev sahipliğinizi, her zamanki samimiyetiniz, içtenliğiniz için teşekkür ediyorum. Tesislerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından Eskişehirspor altyapısında forma giyen futbolcularla fotoğraf çektirdi.

ESKİŞEHİR - Bakan Kasapoğlu, Eskişehirspor Tesisleri'ni ziyaret etti
ESKİŞEHİR - Bakan Kasapoğlu, Eskişehirspor Tesisleri'ni ziyaret etti
ESKİŞEHİR - Bakan Kasapoğlu, Eskişehirspor Tesisleri'ni ziyaret etti
ESKİŞEHİR - Bakan Kasapoğlu, Eskişehirspor Tesisleri'ni ziyaret etti
ESKİŞEHİR - Bakan Kasapoğlu, Eskişehirspor Tesisleri'ni ziyaret etti
ESKİŞEHİR - Bakan Kasapoğlu, Eskişehirspor Tesisleri'ni ziyaret etti
ESKİŞEHİR - Bakan Kasapoğlu, Eskişehirspor Tesisleri'ni ziyaret etti
ESKİŞEHİR - Bakan Kasapoğlu, Eskişehirspor Tesisleri'ni ziyaret etti
ESKİŞEHİR - Bakan Kasapoğlu, Eskişehirspor Tesisleri'ni ziyaret etti

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ESKİŞEHİR - Bakan Kasapoğlu, Eskişehirspor Tesisleri'ni ziyaret etti - Son Dakika

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