Bakan Kasapoğlu, foto muhabiri Vedat Yangın'ı ziyaret etti - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hastanede tedavi gören foto muhabiri Vedat Yangın'ı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da bir süredir çeşitli rahatsızlıklarından dolayı tedavi gören foto muhabiri Vedat Yangın'ı ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, Yangın'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak doktorlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldı. - İSTANBUL