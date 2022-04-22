Bakan Kasapoğlu, foto muhabiri Vedat Yangın'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, foto muhabiri Vedat Yangın'ı ziyaret etti

22.04.2022 23:42
Bakan Kasapoğlu, foto muhabiri Vedat Yangın'ı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hastanede tedavi gören foto muhabiri Vedat Yangın'ı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hastanede tedavi gören foto muhabiri Vedat Yangın'ı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da bir süredir çeşitli rahatsızlıklarından dolayı tedavi gören foto muhabiri Vedat Yangın'ı ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, Yangın'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak doktorlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldı. - İSTANBUL

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Bakan Kasapoğlu: 'Her geçen gün artan kapasiteyle yurtlarımız gençlerimiz için yaşam alanı oldu' Bakan Kasapoğlu: 'Her geçen gün artan kapasiteyle yurtlarımız gençlerimiz için yaşam alanı oldu'

Mehmet Kasapoğlu, İstanbul, Yangın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, foto muhabiri Vedat Yangın'ı ziyaret etti - Son Dakika


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