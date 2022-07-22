Bakan Kasapoğlu Gençlik ve Tarım Kampı'nın açılışını yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'nın Hüyük ilçesinde katıldığı Hüyük Kırmızı Altın Geleneksel El Sanatları Festivali'nde yapımı tamamlanan Gençlik ve Tarım Kampı'nın açılışını da gerçekleştirdi.

Hüyük meydanında düzenlenen festivalin açılışında kürsüye gelen Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, gençliğin Türkiye'nin ve insanların en büyük umudu olduğunu söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Türkiye'nin gençliği, gençlerimiz, biz gençlerimizle gurur duyuyoruz. Gençlerimizin vicdanıyla, merhametiyle, çalışkanlığıyla, yiğitliğiyle, cesaretiyle gurur duyuyoruz. O yüzden Türkiye'nin dört bir yanında gençlik merkezlerimizle, gençlik kamplarımızla yurtlarımızla spor tesislerimizle her bir gencimizi her türlü imkandan faydalandırmak için bakanlık olarak, bakanlıklar olarak, yerel yönetimler olarak tıpkı bugün olduğu gibi el ele veriyoruz. Birkaç hafta önce atletizm pistimizi hizmete almıştık ve inşallah birkaç hafta içerisinde Türkiye'nin ilk ve tek olimpik veledromunu hizmete alacağız, bisiklet sporcularımız için. Sporu sadece birkaç branştan ibaret gören bir anlayış değiliz, voleyboldan yüzmeye, yüzmeden güreşe, güreşten okçuluğa bisiklete kadar 60'tan fazla branş için çok güzel yatırımlar yaptık ve son 20 yılda cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz yatırımların meyvesini de hamdolsun birer birer topluyoruz" dedi.

Hüyük'ten, Konya'nın ilçelerinden Konya'dan nice yıldızları, şampiyonları yetiştireceklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletecek yıldızları yetiştireceğiz. Gençlik merkezini hizmete alacağız, semt sahalarını hizmete alacağız. Hüyük'te Türkiye'nin tematik olarak ilk olan tarım kampını biliyorsunuz; 43 adet gençlik kampımız var ve gençlerimiz bu kamplardan tamamen ücretsiz bir şekilde faydalanıyor. Bunlardan bir tanesi inşaatı başladı birkaç ay içerisinde gençlerimizin hizmetinde olacak. Ben bu vesile ile buradan tüm gençlerimizi Hüyük'e kampımıza davet ediyorum. İnşallah bunu da hizmete almak tamamlamak amacıyla da son dokunuşlarımızı da gerçekleştireceğimizi müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizim siyasetimiz eser siyaseti. Başkaları yalanla dolanla algıyla uğraşadursunlar" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, Hüyük'te yapımı tamamlanan Gençlik ve Tarım Kampı'nın açılışını gerçekleştirdi. 7 adet spor tesisinin temelinin de atıldığı programda, aynı anda Hüyük Spor Salonu tadilat ve bakımının açılışı, Gençlik Merkezi Hüyük Akademi'nin açılışı da gerçekleştirildi. Bakan Kasapoğlu, ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve diğer protokolle birlikte Hüyük'e yapılacak halk kütüphanesinin de temelini attı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, açılış ve temel atma programının ardından tekbir eşliğinde Hüyük'ün geleneksel el sanatlarından olan çekiçle kızgın demir dövdü. - KONYA