Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporculara tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporculara tebrik

29.06.2022 11:12
Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nın 3'üncü gününde cimnastik, güreş ve bocce branşlarında madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nın 3'üncü gününde cimnastik, güreş ve bocce branşlarında madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın üçüncü milli sporcularımız; 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı. Cimnastikte Adem Asil ile Güreşte Muhammet Karavuş altın madalya kazanırken, diğer güreşçilerimiz Samet Ak, Fatih Erdin ve Feyzullah Aktürk gümüş madalyanın sahibi oldu. Bocce branşında Gülçin Esen-Beyza Tatarlı ikilisi bronz madalya kazandığı organizasyonda, güreşte Salim Ercan da madalya kürsüsünün üçüncü basamağında yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19'uncu Akdeniz Oyunları'nın 3'üncü gününde madalya kazanan Milli sporcularımız için yayımladığı  tebrik mesajında, şunları söyledi: "Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın üçüncü gününde; cimnastik, güreş ve bocce branşlarında 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan milli sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Oyunlarda ülkemize büyük gurur yaşatan Milli sporcularımızı kutluyor, mücadelelerine devam eden diğer sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."

YORUMLAR
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Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 4'üncü gününde madalya sıralamasında zirvede yer aldı Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 4'üncü gününde madalya sıralamasında zirvede yer aldı 19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları
Kaynak: DHA

Akdeniz Oyunları, Mehmet Kasapoğlu, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporculara tebrik - Son Dakika

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