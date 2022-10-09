CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti

09.10.2022 21:28

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda rakibi Angola'yı finalde yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda rakibi Angola'yı finalde yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Ampute Futbol Dünya Kupası'nda, sergiledikleri üstün performansla Dünya Şampiyonu olan ve bizlere büyük bir gurur yaşatan Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Futbol, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika
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