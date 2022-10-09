CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda rakibi Angola'yı finalde yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Ampute Futbol Dünya Kupası'nda, sergiledikleri üstün performansla Dünya Şampiyonu olan ve bizlere büyük bir gurur yaşatan Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Spor › CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika