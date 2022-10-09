Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Ampute Futbol Dünya Kupası'nda, sergiledikleri üstün performansla Dünya Şampiyonu olan ve bizlere büyük bir gurur yaşatan Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Futbol, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika

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