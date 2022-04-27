Bakan Kasapoğlu'ndan Bahçeşehir Koleji'ne tebrik - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinin rövanşında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımını yenerek şampiyon olan Bahçeşehir Koleji için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinin rövanşında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımını yenerek şampiyon olan Bahçeşehir Koleji'ni yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;