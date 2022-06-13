Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Beko'ya tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

13.06.2022 22:49
Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, Anadolu Efes'i yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, Anadolu Efes'i yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

" İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve iki güzide kulübümüzün karşı karşıya geldiği ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes'i yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Fenerbahçe Beko'ya başarılar diliyor, Anadolu Efes'i de finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum."

YORUMLAR
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Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu ING Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Anadolu Efes'i 92-80 yenerek seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, şampiyon oldu. ING Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Anadolu Efes'i 92-80 yenerek seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, şampiyon oldu.
Kaynak: AA

Basketbol Süper Ligi, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Beko'ya tebrik - Son Dakika

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