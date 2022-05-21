Bakan Kasapoğlu'ndan Kastamonu Belediyespor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Kastamonu Belediyespor'u kutladı.

Kasapoğlu, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Yenimahalle Belediyespor'u 29-28 mağlup ederek lig şampiyonluğuna ulaşan Kastamonu Belediyespor için yayınladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunda şampiyon olma başarısı gösteren Kastamonu Belediyespor'u kutluyorum. Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından Süper Ligi de zirvede tamamlama başarısı gösteren Kastamonu Belediyespor'un başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi, yönetimi ve camiayı tebrik ediyorum."