Bakan Kasapoğlu'ndan Kastamonu Belediyespor'a tebrik - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu'ndan Kastamonu Belediyespor'a tebrik

21.05.2022 21:36
Bakan Kasapoğlu'ndan Kastamonu Belediyespor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Kastamonu Belediyespor'u kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Kastamonu Belediyespor'u kutladı.

Kasapoğlu, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Yenimahalle Belediyespor'u 29-28 mağlup ederek lig şampiyonluğuna ulaşan Kastamonu Belediyespor için yayınladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunda şampiyon olma başarısı gösteren Kastamonu Belediyespor'u kutluyorum. Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından Süper Ligi de zirvede tamamlama başarısı gösteren Kastamonu Belediyespor'un başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi, yönetimi ve camiayı tebrik ediyorum."

YORUMLAR
500
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, şampiyonluk kupasını kaldırdı Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, şampiyonluk kupasını kaldırdı Hentbol: Toplu sonuç Hentbol: Toplu sonuç
Kaynak: AA

Kastamonu Belediyespor, Mehmet Kasapoğlu, Şampiyon, Hentbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Kastamonu Belediyespor'a tebrik - Son Dakika


Son Dakika
21:24 Erdoğan'dan Meral Akşener hakkında sert sözler: Sen kim Abdülhamit'e dil uzatmak kim?
21:22 Dolmabahçe'de berabere kaldılar! Konyaspor, UEFA Konferans Ligi biletini kaptı
21:04 Fenerbahçe, ligi 2. sırada tamamladı! Sezonun son karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u farkla mağlup etti
20:43 Dolmabahçe'de dikkat çeken misafir! Beşiktaş'ın transfer listesindeki futbolcu maçı tribünden izledi
20:41 Dünyayı tedirgin eden maymun çiçeği virüsü hakkında TTB'den uyarı: Küresel düzeyde önem verilmesi gerekiyor
20:01 Yeni Malatya-Fenerbahçe karşılaşmasında ortalık birbirine girdi! Deliye dönen Barış Başdaş, Mert Hakan Yandaş'a saldırdı
19:51 CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı
19:29 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti!
19:27 "Milletin Sesi" mitingine büyük ilgi! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, vatandaşları halkın arasında dinledi
19:24 Fenerbahçe'de kritik sakatlık! İsmail Kartal canlı yayında açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 21:42:36. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu'ndan Kastamonu Belediyespor'a tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement