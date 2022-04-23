Bakan Kasapoğlu'ndan TFF 3. Lig'e yükselen takımlara tebrik - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu'ndan TFF 3. Lig'e yükselen takımlara tebrik

23.04.2022 10:22
Bakan Kasapoğlu'ndan TFF 3. Lig'e yükselen takımlara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2021-2022 sezonu bölge birinciliği müsabakalarının ardından TFF 3. Lig'e yükselen 9 takım için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2021-2022 sezonu bölge birinciliği müsabakalarının ardından TFF 3. Lig'e yükselen 9 takım için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2021-2022 sezonu bölge birinciliği müsabakalarının ardından TFF 3. Lig'e yükselen 1984 Muşspor, Eynesil Belediyespor, Arguvan Belediyespor, Kepez Belediyespor, Amasya 1968 Futbol Kulübü, Sapanca Gençlikspor, Bulvarspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'nü tebrik ediyorum. Toplam 27 grupta 80 ilden 260 takımın mücadele ettiği bu zorlu maratonun sonunda, TFF 3. Lig'de mücadele etme hakkı kazanan takımlarımıza yeni sezonda başarılar diliyorum."

YORUMLAR
500
BAL'dan TFF 3'üncü Lig'e yükselen 9 takım belli oldu BAL'dan TFF 3'üncü Lig'e yükselen 9 takım belli oldu TFF 3. Lig'e yükselme maçında olaylar çıktı TFF 3. Lig'e yükselme maçında olaylar çıktı

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan TFF 3. Lig'e yükselen takımlara tebrik - Son Dakika


Son Dakika
10:58 TESK başkanından zincir marketlere sert tepki: Piyasayla hamurla oynar gibi oynuyorlar
10:56 Doğum gününü kutladılar: 6 yaşındaki çocuk birkaç saat sonra hayatını kaybetti
10:54 Masumlar Apartmanı'ndan mayıs ayında final kararı
10:51 BTP Genel Başkanı Baş'tan Karamollaoğlu'na: Doğru mu Temel amca?
10:49 Erdoğan öğrencilerle masa tenisi oynadı: Raketi tutuşu dikkat çekti
10:47 Bakan sayı daha az dedi ama Kılıçdaroğlu haklı çıktı: Halkın yüzde 57'si elektrik faturasını zorlanarak ödüyor
10:38 Eşi boşanmak isteyince kayınpederine pusu kurup öldürmeye çalıştı
10:14 İktidarda hesap kitap 2023 için: Yakalanacak bahar havasıyla seçime gidilecek
10:08 Trafikte şaşırtıcı anlar: Pantolonunu çıkartıp yola fırladı
10:06 Hadise merakları giderdi: Hamile değilim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 11:04:09. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu'ndan TFF 3. Lig'e yükselen takımlara tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement