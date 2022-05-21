Bakan Kasapoğlu, "Dijital Çağda Aile ve Gençlik Çalıştayı"na katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu, "Dijital Çağda Aile ve Gençlik Çalıştayı"na katıldı

21.05.2022 16:19

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bizim gençlerimiz yetenekleriyle, kabiliyetleriyle ve özellikle dünyaya bakışlarıyla herkese öncü olacak gençler.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bizim gençlerimiz yetenekleriyle, kabiliyetleriyle ve özellikle dünyaya bakışlarıyla herkese öncü olacak gençler." dedi.

MİSMED Sosyal Medya Derneğinin Nevşehir'de bir otelde düzenlediği "Dijital Çağda Aile ve Gençlik Çalıştayı"na katılan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, özellikle sosyal medyanın hep gündemlerinde, hayatlarının içinde yer alan bir konu olduğunu söyledi.

Sosyal medyanın ve dijital ortamın doğru kullanılmasının herkesi yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bazen hepimizi çok müspet bir şekilde etkilediği gibi maalesef başta bağımlılık gibi birtakım çok ciddi sorunlara yol açabilecek bir konudan bahsediyoruz aynı zamanda. Aileyi, gençliği, sosyal medyayı bir araya getirdiğimizde bunların hem enine boyuna irdelenmesi hem bunlarla ilgili birtakım politikaların, birtakım stratejilerin geliştirilmesi bizler için ayrı bir ehemmiyet arz ediyor. Zira aile yapısı bizler için, toplumumuz, milletimiz için çok ama çok ciddi bir konu. Bununla birlikte gençlik, ülke olarak, millet olarak umudumuz olan medeniyetimizin taşıyıcısı bir kitleyi ifade ediyor. O yüzden gençlerimizi, ailelerimizi hem ciddi anlamda yarınlara hazırlamak hem pek çok tehdide maruz olan bu iki kitleyi ciddi bir şekilde doğruya, güzele, iyiye yönlendirmek hepimiz için bir sorumluluk."

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak içinde bulundukları Gençlik Haftası'nda Türkiye'nin pek çok yerinde birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gençlerin her şeyden evvel tükettikleri nesnelerin üreticisi olmalarını önemsediklerine dikkati çeken Kasapoğlu, üreten ve ürettiği alanlarda da öncü bir gençlik istediklerini dile getirdi.

Bu noktada da Bakanlık olarak pek çok destek çalışmasının olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki bizim gençlerimiz yetenekleriyle, kabiliyetleriyle ve özellikle dünyaya bakışlarıyla herkese öncü olacak gençler. Sadece pragmatist bir mantıkla değil, hem bugünleri hem yarınları ciddi anlamda düşünen, dünyaya adalet penceresinden, vicdan penceresinden bakan gençler. Dünyanın hem yaşanabilirlik hem daha adil bir dünya olması açısından bizim gençlerin bu anlamda üstlendiği misyonun çok ama çok kritik olduğunu da düşünüyorum."

Bakan Kasapoğlu, MİSMED Sosyal Medya Derneğinin düzenlediği "Sosyal Medya Ödülleri"ni kazananları da tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Dijital Çağda Aile ve Gençlik Çalıştayı na katıldı
Bakan Kasapoğlu, Dijital Çağda Aile ve Gençlik Çalıştayı na katıldı
Bakan Kasapoğlu, Dijital Çağda Aile ve Gençlik Çalıştayı na katıldı
Bakan Kasapoğlu, Dijital Çağda Aile ve Gençlik Çalıştayı na katıldı
Bakan Kasapoğlu, Dijital Çağda Aile ve Gençlik Çalıştayı na katıldı
Bakan Kasapoğlu, Dijital Çağda Aile ve Gençlik Çalıştayı na katıldı
Bakan Kasapoğlu, Dijital Çağda Aile ve Gençlik Çalıştayı na katıldı
Bakan Kasapoğlu, Dijital Çağda Aile ve Gençlik Çalıştayı na katıldı
Bakan Kasapoğlu, Dijital Çağda Aile ve Gençlik Çalıştayı na katıldı

YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu, SBÜ Uluslararası Spor Festivali SporFest 2022'nin ödül törenine katıldı Bakan Kasapoğlu, SBÜ Uluslararası Spor Festivali SporFest 2022'nin ödül törenine katıldı BAKAN KASAPOĞLU, KAPADOKYA'DA GENÇLERLE BALON TURUNA KATILDI BAKAN KASAPOĞLU, KAPADOKYA'DA GENÇLERLE BALON TURUNA KATILDI
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, 'Dijital Çağda Aile ve Gençlik Çalıştayı'na katıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:36 Hayatını kaybeden yaşlı adam, evden yayılan kokuyla bulundu!
17:34 Geçen hafta açılışı yapılmıştı! Rize-Artvin Havalimanı 1 haftada 8 bin 750 yolcuyu ağırladı
17:11 Mbappe herkesi ters köşe yaptı! Real Madrid Başkanı, son kararı soyunma odasında açıkladı
16:47 Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya lideri ile görüştü!
16:43 Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlundan Erşan Kuneri tavsiyesi: 18 yaşından küçükler izlemesin
16:40 Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü!
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
15:44 FOX TV, 'Selçuk Tepeli kovuldu' iddiasını yalanladı
15:39 Fenerbahçe'nin yeni hocasının alacağı maaş "vay be" dedirtti: Yıllık 7 milyon euro
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 17:55:10. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu, "Dijital Çağda Aile ve Gençlik Çalıştayı"na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement