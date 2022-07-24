Bakan Kasapoğlu, özel sporcuları tebrik etti - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, özel sporcuları tebrik etti

24.07.2022 16:10
Bakan Kasapoğlu, özel sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda 24 madalya kazanan özel sporcuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda 24 madalya kazanan özel sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen oyunlarda para yüzme ve para masa tenisi branşlarında 5 altın, 6 gümüş ve 13 bronz madalya alan özel sporcular için yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'da sona eren VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda, para yüzme ve para masa tenisi branşlarında 5'i altın, 6'sı gümüş, 13'ü bronz olmak üzere toplam 24 madalya kazanan özel sporcularımızı tebrik ediyorum. Elde ettikleri sonuçlarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."

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Özel sporcular, Avrupa Yaz Oyunları'nda 24 madalya kazandı Özel sporcular, Avrupa Yaz Oyunları'nda 24 madalya kazandı Milli sporcular, VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda 24 madalya kazandı Milli sporcular, VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda 24 madalya kazandı
Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, özel sporcuları tebrik etti - Son Dakika

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