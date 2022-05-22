Bakan Kasapoğlu'ndan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan rakibi Imoco Volley'i 3-1 yenerek şampiyon olan VakıfBank Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan ekibi Imoco Volley'i yenerek şampiyon olan VakıfBank Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekleyerek 5. kez CEV Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan sarı-siyahlı temsilcimizin sporcu, teknik heyet ve yöneticilerini tebrik ediyorum. Gururumuz olan VakıfBank Kulübüne gelecekte katılacağı turnuvalarda başarılarının devamını diliyorum."