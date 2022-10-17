Bakan Kasapoğlu mesajında, "Dünya Okçuluk Federasyonu 2021 Ödülleri'nde klasik yayda yılın en iyi erkek okçusu seçilen milli sporcumuz Mete Gazoz ile yılın antrenörü ödülüne layık görülen Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin'i kutluyorum. Ülkemiz için gurur kaynağı olan olimpiyat şampiyonu sporcumuz Mete Gazoz ile Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin'in başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Mete Gazoz, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bakan Kasapoğlu, yılın klasik yay erkek okçusu seçilen Mete Gazoz'u tebrik etti - Son Dakika

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