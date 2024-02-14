Spor

- Bakan Osman Aşkın Bak'tan Alperen Berber'e tebrik telefonu

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaaltın madalya kazanan milli güreşçi Alperen Berber'i telefonla arayarak tebrik etti.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda Alperen Berber, Rus İslam İsmailovic Aliyev'i 4-3 yenerek altın madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Berber'i telefonla arayarak, tebrik etti. Bakan Bak, "Senin gibi genç bir şampiyonun olması bizleri gururlandırıyor. Daha büyük başarılar bekliyoruz. Mücadelen ile herkesi hayran bıraktın. Tebrik ediyoruz. Seninle gurur duyuyoruz. Olimpiyatlarda inşallah Türk güreşi üzerine düşeni yapacaktır. Sizlere güveniyoruz ve inanıyoruz. Alperen'in yöneticileri ve teknik heyetini tebrik ediyorum. Harikasın Alperen" ifadelerini kullandı.