Bakan Şimşek'ten Batman Petrolspor'a Ziyaret - Son Dakika
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Bakan Şimşek'ten Batman Petrolspor'a Ziyaret

Bakan Şimşek\'ten Batman Petrolspor\'a Ziyaret
29.06.2026 11:18
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman Petrolspor'un kampını ziyaret ederek başarı diledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Batman Petrolspor'u ziyaret etti.

Trendyol 1. Lig'in yeni temsilcisi Batman Petrolspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında birinci etap kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor. Abant yolu üzerinde bulunan bir otelde kamp yapan Güneydoğu temsilcisini, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ziyaret etti. Ziyarette Bakan Şimşek'e, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ile Bolu Valisi Abdulaziz Aydın eşlik etti.

Teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Bakan Şimşek ve beraberindeki heyet, yeni sezon öncesinde Batman Petrolspor'a başarı dileklerini iletti. Batman Petrolsporlu futbolcular, Bakan Şimşek ve beraberindeki heyete isimlerinin yazılı olduğu formaları hediye etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bakan Şimşek'ten Batman Petrolspor'a Ziyaret - Son Dakika

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