Bakan Yardımcısı Aksu: "Yeni sezonda inşallah futbolumuzu stadımızda oynayacağız" - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Aksu: "Yeni sezonda inşallah futbolumuzu stadımızda oynayacağız"

26.06.2022 16:48
Bakan Yardımcısı Aksu: "Yeni sezonda inşallah futbolumuzu stadımızda oynayacağız"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, bakanlık olarak Erzincan'ı özellikle doğa sporlarının merkezi haline getirmek için çok ciddi yatırımlar yaptıklarını kaydederek, "Koltuk değişiminden sonrada stadımız açacağız. Yeni sezonda inşallah futbolumuzu stadımızda oynayacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, bakanlık olarak Erzincan'ı özellikle doğa sporlarının merkezi haline getirmek için çok ciddi yatırımlar yaptıklarını kaydederek, "Koltuk değişiminden sonrada stadımız açacağız. Yeni sezonda inşallah futbolumuzu stadımızda oynayacağız" dedi.

Altınbaşak Beldesinde bugün düzenlenen "Sultan Melik Gazi Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası ve Hava Koşusu" etkinliğine katılan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Erzincan pek çok spor organizasyonuna ev sahipliği yapacağını kaydetti. Bakan Yardımcısı Aksu, "Geleneksel spor dallarında da Erzincan inşallah adından çokça söz ettirecek bir şehir olacak. Özellikle Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz beyin bize çok büyük katkısı oldu. Bundan sonrası içinde sözünü aldık pek çok turnuva Erzincan'da yapılacak." dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Erzincan'ı özellikle doğa sporlarının merkezi haline getirmek için çok ciddi yatırımlar yaptıklarını kaydederek, "Biz Gençlik Spor Bakanlığı olarak Erzincan'ın özellikle doğa sporlarının merkezi haline getirmek için çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Hamdolsun stadımız bitmek üzere. Yani bir koltuk değişimi kaldı. Koltuk değişiminden sonrada stadımız açacağız. Yeni sezonda inşallah futbolumuzu stadımızda oynayacağız. Bir spor salonu Erzincan merkezde, Kemah'ta ve İliç'te de inşallah spor salonlarımızda bittikten sonra Erzincan'ın spor alt yapısı tamamen birmiş olacak. Bir de Ergan Dağına yapacağımız sporcu kamp merkezimiz, kayak merkezine yapacağımız otelimiz var. İnşallah o da bittiği zaman Erzincan dağ sporlarında da diğer spor dallarında da bir merkez olacak. El birliğiyle bu başarıları bu dönemde göreceğiz. Önümüzdeki yıl pek çok spor faaliyetine de ev sahipliği yapacak Erzincan. Federasyonlarımızla görüştük uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarında da Erzincan'a ev sahipliği için müracaatlarımızı yaptık. Hep birlikte izleyeceğiz. Bizde bakanlık olarak bütün desteği vereceğiz." diye konuştu. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Melik Gazi, Altınbaşak, Erzincan, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Yardımcısı Aksu: 'Yeni sezonda inşallah futbolumuzu stadımızda oynayacağız' - Son Dakika

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