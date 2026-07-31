Bakanlık'tan Öğrencilere e-Rehberlik Desteği - Son Dakika
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Bakanlık'tan Öğrencilere e-Rehberlik Desteği

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversite tercihleri için 'e-Rehberlik Sistemi'ni hayata geçirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversite tercih dönemindeki öğrencilere dijital rehberlik desteği verecek.

Bakanlıktan yapılan açıklama göre, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kariyer planlaması konusunda kararsız kalan gençler için "e-Rehberlik Sistemi"ni hayata geçirdiklerini bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversite tercih döneminde gençlerin aklındaki; "Hangi mesleği seçmeliyim ?", "Hangi alan bana daha uygun?" gibi sorulara e-Devlet kapısı üzerinden hayata geçirilen e-rehberlik sistemi ile çözüm bulabilecek.

Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından 15-29 yaş arasındaki gençlere yönelik hazırlanan e-Rehberlik Sistemi ile gençlerin kişilik özellikleri, ilgi alanları, yetenekleri ve mesleki eğilimleri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek eğitim ve kariyer planlamalarına katkı sağlanıyor.

Gençlerin kendilerini tüm yönleriyle tanımalarına katkı sunmak amacıyla "Kendini Bil" mottosuyla geliştirilen e-Rehberlik Sistemi'ne "e-rehberlik.gsb.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Sistem, gençlere doğrudan meslek önerisinde bulunmak yerine kişisel özelliklerine göre hangi alanlarda daha başarılı ve mutlu olabileceklerine ilişkin yol gösterici analiz raporları sunuyor.

Sistemde kişilik, ilgi, yetenek, mesleki beceri ve mesleki değer olmak üzere beş farklı ölçme testi yer alıyor. Gençler, testleri tamamladıktan sonra kendilerine özel hazırlanan değerlendirme sonuçlarına ulaşabiliyor.

Bakan Bak: "Gençlerimizin kariyer planlamalarına destek oluyoruz"

Bakan Bak, e-Rehberlik Sistemi'ne ilişkin değerlendirmesinde, "Gençlerimiz, geleceklerine yön verecek en kritik süreçlerden biri olan üniversite tercihinde bulunuyor. Bakanlık olarak gençlerin yetenekleri ve mesleki eğilimlerini bilimsel yöntemlerle analiz ederek kariyer planlamalarına destek oluyoruz. Bu doğrultuda, üniversite eğitimi almak üzere gün sayan gençlerin tercih sürecindeki kafa karışıklıklarını gidermek ve puanlarına en uygun bölümleri belirlemelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversite tercihlerinin öğrencilerin meslek hayatı için en önemli aşamalardan biri olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Geleceklerini şekillendirecek bu kritik süreçte gençlerin yanında yer almak amacıyla e-Rehberlik Sistemi'ni hizmete sunduk. Bu sayede gençlerimiz hayallerindeki üniversiteye giden yolda kişilik özellikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en sağlıklı tercih listesini oluşturma imkanı yakalayacak. Üniversite tercih sürecinde gençlerimizin yol arkadaşı olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakanlık'tan Öğrencilere e-Rehberlik Desteği - Son Dakika

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