Baki Ersoy'dan Moral Mesajı - Son Dakika
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Baki Ersoy'dan Moral Mesajı

Baki Ersoy\'dan Moral Mesajı
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Baki Ersoy, Kayserispor'un yenilgisine rağmen mücadeleye devam vurgusu yaptı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Kayserispor'un Bursaspor'a yenilmesi sonrası "Moral bozmak yok, mücadeleye devam" açıklaması yaptı.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; "Bu lig 38 maçlık uzun bir maraton. Maç başına 2 puan ortalaması, yani 76 puan bizi şampiyonluk hedefine götürür. Sonuçta 114 puan alacak değiliz; kayıplar da olacak, yol kazaları da" dedi. Vekil Ersoy; "Moral bozmak yok. Sahada verilen mücadeleye, dökülen tere saygı duyup yolumuza devam edeceğiz. Ama şunu da ligin başından bilmemiz gerekiyordu. Rakipleri yeneceğiz, hakemleri de yenmek zorunda kalacağız! Bugün bunu net şekilde gördük. 4 maç, 9 puan. Başlangıç güzel, yolumuz uzun, inancımız tam" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Kayserispor, Baki Ersoy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Baki Ersoy'dan Moral Mesajı - Son Dakika

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