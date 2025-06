Baklan\'da Geleneksel Rahvan At Yarışları Coşkuyla Gerçekleşti

Denizli'nin Baklan ilçesinde düzenlenen geleneksel rahvan at yarışları, görsel bir şölene dönüştü. Binlerce kişinin takip ettiği yarışlar hem heyecanı hem de kültürel zenginliğiyle renkli gün yaşattı.

Denizli'nin tarım ve hayvancılıkla özdeşleşen ilçesi Baklan'da hafta sonu unutulmaz bir güne ev sahipliği yaptı. Geleneksel hale gelen ve bölge halkı tarafından yıl boyunca merakla beklenen Baklan- Konak Rahvan At Yarışları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışçıları ve meraklıları bir araya getirdi. Arap ve İngiliz safkanların yarıştığı pistte, binicilerin ustalığı ve atların gücü nefes kesti. Farklı kategorilerde düzenlenen yarışlarda kıyasıya rekabet yaşanırken, seyirciler tribünlerde dakikalarca ayakta alkışladı. Özellikle final koşusu, heyecanın doruk noktası oldu.

Başkan Gülsever: "Kültürümüzü yaşatmaya devam ediyoruz"

Baklan'da geçmişi asırlar öncesine dayanan rahvan at yarışlarının 1960'lı yıllardan bu yana yapıldığı hatırlatan Belediye Başkan Yusuf Gülsever, "Türk toplumlarında at; iyi bir dost, yakın bir arkadaş, günlük hayatında en yakın bir yardımcı, sanki bir kardeştir. At yarışları, köklü bir geçmişimize dayanmaktadır. Biz de geleneğimize sahip çıkarak, at yarışı kültürümüzü yaşatmaya devam ediyoruz. Bugün burada dostluk, kardeşlik, dayanışma ve kardeşlik dolu bir gün yaşadık. Türkiye'nin farklı bölgelerinden sporcularımız burada mücadele ettiler. Sporcuların farklı birçok ilde yarışlara katıldıklarını ancak hiçbirinin Baklan kadar geniş katılımlı olmadığını söylemeleri, bizi çok mutlu etti. Bugün burada rekor bir katılıma imza atan sporcularımız ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz" dedi.

Yarışlar sonunda 10 farklı kategoride dereceye giren at sahiplerine altın, kupa ve para ödülleri takdim edildi. - DENİZLİ