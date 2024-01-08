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BAL 11. Grup'ta İlk Yarı Sonuçları - Son Dakika
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BAL 11. Grup'ta İlk Yarı Sonuçları

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta 13. hafta maçlarıyla sezonun ilk yarısı tamamlandı. Aksaray Gençlikspor 1-1 berabere kalarak 6. sırada yer alırken, Rüstempaşaspor ise 6-2 yenilerek 10. sıraya geriledi. Yozgat Belediye Bozokspor ise zirvede yer aldı. Ovacık Bld. Munzurspor ise ligden çekildi.

BAL 11. Grup\'ta İlk Yarı Sonuçları
08.01.2024 - 13:42,
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Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta 13. hafta maçları ile sezonun ilk yarısı sona erdi.

Aksaray Gençlikspor ve Başarı Otomotiv Rüstempaşaspor'un mücadele ettiği BAL 11. Grup'ta 13. hafta maçlarıyla sezonun ilk yarısı sona erdi. Aksaray Gençlikspor, 13. haftada konuk ettiği Develigücü ile 1-1 berabere kalarak devreyi 18 puanla 6. sırada tamamladı. Rüstempaşaspor ise deplasmanda Hacılar Erciyesspor'a 6-2 yenilerek devreye 12 puanla 10. sırada girdi. Yozgat Belediye Bozokspor 34 puanla BAL 11. Grup'ta sezonun ilk yarısını zirvede tamamlarken, Ovacık Bld. Munzurspor sezon devam ederken ligden çekildi. Grupta sezonun ikinci yarı maçları 4 Şubat'ta oynanacak olan maçlarla başlayacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Aksaray, Yozgat, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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