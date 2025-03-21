BAL 24. Hafta Hakemleri Belirlendi

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 24. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belirlendi.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta oynanacak 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden maçları yönetecek hakemlerin isimleri paylaşıldı. Açıklamaya göre hafta sonu BAL 4. Grup'ta oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

Ceyhan 1967 spor-Zengenspor: Muhammed Abbas Onay

Adaletgücü- Kilis Belediyespor: Melek Dakan

Suvermez Kapadokya-İmamoğlu Bel.spor: Abdurrahman Avşar

İnce Gençlikspor-Reyhanlıspor: Hakan Dumlu

Gaziantepgücü- Araban Belediyespor: Esra Sağlam

Yahyalıspor-Samandağ G.B: Ramazan Boyraz

Şehit Kamil Bel.spor-Bahçespor: Hasan Beyter - KAYSERİ