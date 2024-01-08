 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BAL 4. Grup'ta liderlik değişti - Son Dakika
Üye Girişi

BAL 4. Grup'ta liderlik değişti

1965 Manisa SK, kendi evinde Çeşme Belediyespor'a 3-1 mağlup olarak liderlik şansını kaybetti. Çeşme Belediyespor liderliğe yükselirken, Yıldızspor 45 FK 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

BAL 4. Grup\'ta liderlik değişti
08.01.2024 - 11:16,
Abone Ol

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 15. hafta mücadelesinde şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan 1965 Manisa Spor Kulübü kendi evinde Çeşme Belediyespor'a 3-1 kaybederek 3. sıraya geriledi. Çeşme Belediyespor ise aldığı galibiyetle liderliğe yükselirken gruptaki bir diğer Manisa takımı Yıldızspor 45 FK 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

BAL 4. Grup'ta 15. hafta mücadeleleri sonrası ilk yarı tamamlanmış oldu. Grupta mücadele eden Manisa takımlarından Yıldızspor 45, 7 hafta sonra galibiyetle tanışırken, şampiyonluğun en güçlü adaylarından 1965 Manisa SK kendi evinde mağlup olarak yarışta yara aldı. Bir diğer Manisa takımı Yunusemre Belediyespor ise deplasmanda 2-1 kaybederek ilk yarıyı puansız kapattı.

Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan 1965 Manisa SK kendi evinde Çeşme Belediyespor'a 3-1 mağlup olarak 3. sıraya geriledi. Çeşme Belediyespor aldığı galibiyetle ilk yarıyı 30 puanla lider tamamlarken, 1965 Manisa SK 28 puanla 3. sıraya geriledi. Ligde 2. sırada bulunan Tire 2021 FK'nın ise 29 puanı bulunuyor.

Grupta mücadele eden bir başka Manisa takımı olan Yıldızspor 45 Futbol Kulübü ise kendi sahasında konuk ettiği Kütahya Özel İdarespor'u 6-1'lik skorla mağlup etti. Sahadan farklı skorla galibiyetle ayrılan Yıldızspor 45 FK, hem 7 haftalık galibiyet hasretine son verdi hem de 2024 yılına 3 puanla başlamış oldu. Aldığı galibiyet sonrası puanını 20'ye çıkaran Yıldıszpor 45 FK devreye 9. sırada girdi.

Ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda Belediye Bolvadin Termalspor ile karşılaşan Yunusemre Belediyespor ise sahadan 2-1 mağlup olarak ayrıldı. Yunusemre Belediyespor devreye 11 puanla hemen düşme hattının üstünde 13. sırada girdi. - MANİSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yunusemre, Manisa, Çeşme, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor BAL 4. Grup'ta liderlik değişti - Son Dakika


11:25
Murat Kurum, İstanbul'da Ulaşım ve Kentsel Dönüşüm İçin Çalışacak Murat Kurum, İstanbul'da Ulaşım ve Kentsel Dönüşüm İçin Çalışacak
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
10:50
Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
10:44
Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda
10:41
Dolar/TL Haftaya Değer Kazancıyla Başladı Dolar/TL Haftaya Değer Kazancıyla Başladı
10:38
Gram altın 1.950 liradan satılıyor Gram altın 1.950 liradan satılıyor
10:33
Mikdat Kadıoğlu 'diploması sahte' dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi Mikdat Kadıoğlu "diploması sahte" dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi

Son Dakika
11:25 Murat Kurum, İstanbul'da Ulaşım ve Kentsel Dönüşüm İçin Çalışacak
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması olay oldu
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
10:50 Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
10:44 Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda
10:41 Dolar/TL Haftaya Değer Kazancıyla Başladı
10:38 Gram altın 1.950 liradan satılıyor
10:33 Mikdat Kadıoğlu "diploması sahte" dedi, hava tahmincisi Kerem Ökten'den küfürlü paylaşım geldi
10:15 "Sakat mısın?" sorusuna Davinson Sanchez'den görülmemiş tepki
10:12 Hapisteki Dilan Polat'ın yeni şubesi açıldı! ''Enerci'' şarkısıyla dans edip eğlendiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 11:46:17. #1.12#
SON DAKİKA: BAL 4. Grup'ta liderlik değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement