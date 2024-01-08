BAL 4. Grup\'ta liderlik değişti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 15. hafta mücadelesinde şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan 1965 Manisa Spor Kulübü kendi evinde Çeşme Belediyespor'a 3-1 kaybederek 3. sıraya geriledi. Çeşme Belediyespor ise aldığı galibiyetle liderliğe yükselirken gruptaki bir diğer Manisa takımı Yıldızspor 45 FK 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

BAL 4. Grup'ta 15. hafta mücadeleleri sonrası ilk yarı tamamlanmış oldu. Grupta mücadele eden Manisa takımlarından Yıldızspor 45, 7 hafta sonra galibiyetle tanışırken, şampiyonluğun en güçlü adaylarından 1965 Manisa SK kendi evinde mağlup olarak yarışta yara aldı. Bir diğer Manisa takımı Yunusemre Belediyespor ise deplasmanda 2-1 kaybederek ilk yarıyı puansız kapattı.

Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan 1965 Manisa SK kendi evinde Çeşme Belediyespor'a 3-1 mağlup olarak 3. sıraya geriledi. Çeşme Belediyespor aldığı galibiyetle ilk yarıyı 30 puanla lider tamamlarken, 1965 Manisa SK 28 puanla 3. sıraya geriledi. Ligde 2. sırada bulunan Tire 2021 FK'nın ise 29 puanı bulunuyor.

Grupta mücadele eden bir başka Manisa takımı olan Yıldızspor 45 Futbol Kulübü ise kendi sahasında konuk ettiği Kütahya Özel İdarespor'u 6-1'lik skorla mağlup etti. Sahadan farklı skorla galibiyetle ayrılan Yıldızspor 45 FK, hem 7 haftalık galibiyet hasretine son verdi hem de 2024 yılına 3 puanla başlamış oldu. Aldığı galibiyet sonrası puanını 20'ye çıkaran Yıldıszpor 45 FK devreye 9. sırada girdi.

Ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda Belediye Bolvadin Termalspor ile karşılaşan Yunusemre Belediyespor ise sahadan 2-1 mağlup olarak ayrıldı. Yunusemre Belediyespor devreye 11 puanla hemen düşme hattının üstünde 13. sırada girdi. - MANİSA