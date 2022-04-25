BAL'a çıkacak takımın belirleneceği Play-Off maçının günü ve saati belli oldu - Son Dakika
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BAL'a çıkacak takımın belirleneceği Play-Off maçının günü ve saati belli oldu

25.04.2022 12:38
BAL'a çıkacak takımın belirleneceği Play-Off maçının günü ve saati belli oldu

Bilecik'te Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkacak takımın belli olacağı Play-Off maçının günü, saati ve stadı belli oldu.

Bilecik'te Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkacak takımın belli olacağı Play-Off maçının günü, saati ve stadı belli oldu.

Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Bilecikspor ile BAL temsilcisi Bayırköyspor arasında oynanacak olan Play-Off maçı 30 Nisan Cumartesi günü saat 16: 00'da Pazaryeri İlçe Stadından oynanacak. Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Bilecikspor Başkanı Ali Muyşin, Bayırköyspor Başkanı Okan Kızmaz ve yöneticilerinin katıldığı istişare toplantısı sonrası bu kararın çıktığı öğrenildi. Bilecik Amatör Spor Kulüpleri binasında yapılan toplantı sonrası iki takıma BAL yolunda başarılar dileyen Nusret Tosun, kazasız, belasız, sakatlıksız bir maç diledi. - BİLECİK

BAL'a çıkacak takımın belirleneceği Play-Off maçının günü ve saati belli oldu
BAL'a çıkacak takımın belirleneceği Play-Off maçının günü ve saati belli oldu
BAL'a çıkacak takımın belirleneceği Play-Off maçının günü ve saati belli oldu

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Amatör Lig, Play Off, Bilecik, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BAL'a çıkacak takımın belirleneceği Play-Off maçının günü ve saati belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAL'a çıkacak takımın belirleneceği Play-Off maçının günü ve saati belli oldu - Son Dakika
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