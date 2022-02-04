Üye Girişi
BAL'da ikinci yarı Elazığ derbisiyle başlayacak - Son Dakika

BAL'da ikinci yarı Elazığ derbisiyle başlayacak

04.02.2022 14:27
BAL'da ikinci yarı Elazığ derbisiyle başlayacak

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'ta 2021-2022 sezonunun ikinci yarısı hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlayacak.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'ta 2021-2022 sezonunun ikinci yarısı hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlayacak.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grubun ikinci yarısı hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlayacak. Grupta 19 puanla lider olan D. Fırat Üniversitesi, 10. haftada 15 puanla en yakın takipçisi Elazığ Yolspor'a konuk olacak. Elazığ derbisi, 6 Şubat Pazar günü saat 13.00'da Gençlik Merkezi Sentetik Sahada oynanacak ve müsabakada hakem Muhammed Sevim görev yapacak. Grubun bir diğer Elazığ takımı Kovancılarspor ise ikinci yarının ilk haftasında Bismil 21 Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşılaşacak.

6 Şubat Pazar günü saat 13.00'da Bismil İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Mehmet İhsan Derme düdük çalacak. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500

Fırat Üniversitesi, Amatör Lig, Elazığ, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BAL'da ikinci yarı Elazığ derbisiyle başlayacak - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
14:23 Elini öpmeyen 2,5 yaşındaki yeğenini dövdü, daha sonra kendisine "ağabey'" demeyen yengesini 37 yerinden bıçakladı
14:20 2021'in en dikkat çeken şikayetleri belirlendi: Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı
14:20 ABD'de fen öğretmeniyken, IŞİD'e katıldı: İşte IŞİD'in kadın taburlarını yöneten ABD'li kadın
14:06 Fırın çalışanını öldüresiye dövüp kaçtılar! Talihsiz adam yaşam mücadelesi veriyor
14:01 CHP Genel Başkanı Kılaçdaroğlu: Seçimlerin sonbaharda olacağını düşünüyorum!
13:57 Bir yıl içinde 4 kez baba olan isim, sekizinci bebeğinin cinsiyetini helikopterle duyurdu
13:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler çaresiz, kendi aralarında herkes başının çaresine baksın diye konuşuyorlar
13:48 Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı videoyu paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı
13:43 Türk polisi Telegram'a sızdı, IŞİD'lilere Türk ve Rus pasaportları sağlayan çeteyi çökertti!
13:27 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ukrayna dönüşü Batı'ya sert uyarı: Çözüm bir yana çomak sokuyorlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 14:33:19. #1.11#
SON DAKİKA: BAL'da ikinci yarı Elazığ derbisiyle başlayacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement