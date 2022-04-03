BAL: Elazığ Yolspor: 0 Çınar Belediyespor: 2 - Son Dakika
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BAL: Elazığ Yolspor: 0 Çınar Belediyespor: 2

03.04.2022 16:26
BAL: Elazığ Yolspor: 0 Çınar Belediyespor: 2

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 17. haftasında Elazığ Yolspor, evinde karşılaştığı Çınar Belediyespor'a 2-0 yenildi.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 17. haftasında Elazığ Yolspor, evinde karşılaştığı Çınar Belediyespor'a 2-0 yenildi.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 17. haftasında Elazığ Yolspor, Çınar Belediyespor'u konuk etti. Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan maç orta alan mücadelesi şeklinde başladı. İlk yarım saatlik dilimin ardından oyuna ağırlığını koyan Diyarbakır ekibi 39. Dakikada Ahmet Epekinci'nin golüyle öne geçti. 45+3. Dakikada Suat Turan'la bir gol daha bulan Çınar Belediyespor, devreye 2-0'lık üstünlükle girdi. İkinci yarıda Elazığ ekibi gol için çabalasa da çabalar sonuç vermedi ve mücadele konuk takımın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Elazığ Yolspor, normal sezonun son haftasında Dersimspor'la karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

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BAL: Bismil 21 Sportif Faaliyetler: 0 Fırat Üniversitesi: 7 BAL: Bismil 21 Sportif Faaliyetler: 0 Fırat Üniversitesi: 7 Elazığ Gençlikspor hem kadınlarda hem erkeklerde Play-Off yolcusu Elazığ Gençlikspor hem kadınlarda hem erkeklerde Play-Off yolcusu

Amatör Lig, gençlik, Elazığ, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BAL: Elazığ Yolspor: 0 Çınar Belediyespor: 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAL: Elazığ Yolspor: 0 Çınar Belediyespor: 2 - Son Dakika
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