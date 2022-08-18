Doğru, Araban Belediyespor'a yeni sezonda başarılar diledi

BAL Liginde mücadele edecek olan ve sezon hazırlıklarına başlayan Araban Belediyespor futbolcularını ziyaret eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru , futbolculara yeni sezonda başarılar diledi.

Kaynak: İHA

Hasan Doğru, Spor, Son Dakika

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