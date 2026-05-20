Bale Yerine Muaythai Şampiyonu Oldu - Son Dakika
20.05.2026 11:20
Kayseri'de babası tarafından muaythaiye yönlendirilen Beratsu Yılmazer, şampiyonluk hedefliyor.

Kayseri'de küçük yaşta babası tarafından götürüldüğü spor salonunda bale kursuna başladığını sanan 18 yaşındaki Beratsu Yılmazer, muaythaide ringe çıktığını günden bu yana şampiyonalarda birinci olabilmek için ter döküyor.

Baba Ayhan Yılmazer, 6 yaşında baleye merak duyan kızını bale kursuna yazdırma bahanesiyle spor salonuna götürmeye başladı. Yaklaşık 2 yıl bale yaptığını zannederek antrenmanlara katılan ailenin tek çocuğu Beratsu, 8 yaşında muaythai yaptığını anladı.

12 yıldır muaythai sporuna devam eden Beratsu, antrenörü Yücel Haspolat'ın yönlendirmesiyle katıldığı organizasyonlarda birçok başarı elde etti. En son 7-12 Nisan tarihleri arasında Mersin'de yapılan Türkiye şampiyonasında birincilik elde eden Beratsu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerek milli takıma seçildi.

Beratsu, antrenmanlarını bu yıl Fransa'da yapılacak Avrupa şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıkma hedefiyle sürdürüyor.

"Uzun bir süre baleye geldiğimi düşünerek antrenmanlara geldim"

Beratsu Yılmazer, AA muhabirine, kendisine emek veren ve destek olan ailesi ile antrenörlerine teşekkür etti.

Küçük yaşta bale yapmayı çok sevdiğini anlatan Beratsu, "Ben aslında küçük yaşta başladığım için baleye geldiğimi sanıyordum ama dövüşüyormuşum, sonradan fark ettim. Aslında bayağı eğlenceliydi o süreç. Hocalarımız çok ilgileniyordu benimle. Ben balerin olmak istiyordum. Videoları izliyordum, çok hevesleniyordum. Sonra babam spora yazdıracağım deyince ben de baleye yazdıracak sandım. Uzun bir süre baleye geldiğimi düşünerek antrenmanlara, spora geldim. Sonra baktım 'Ben galiba dövüşüyorum.' dedim. Böylelikle bu sporu yapmaya başladım." diye konuştu.

Beratsu, bu yıl Fransa'da yapılacak Avrupa şampiyonasına hazırlandığını ve spor kariyerinde büyük başarılar elde etmeyi hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Heyecanlıyım. Nasıl bir organizasyon olacağını merak ediyorum. İlk defa gideceğim. İnşallah hayırlısı olur. Orada ülkemi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum. Bunun için sabahları koştuktan sonra antrenmana geliyorum. Pazar günleri hariç günde 2 saat antrenman yapıyoruz. En büyük hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Aileme, arkadaşlarıma ve beni destekleyen herkese gurur yaşatabilmek."

Akranlarına seslenerek, herkesin bir spor dalıyla ilgilenmesi gerektiğini vurgulayan Beratsu, "Benim gibi spora başlayabilirler. Belki bu süre içerisinde dijital bağımlılıklarından kurtulabilirler." dedi.

"Kızımla gurur duyuyorum"

Baba Ayhan Yılmazer de antrenmanlarda ve maçlarda başarı elde eden kızıyla gurur duyduğunu söyledi.

Kızını muaythai spor salonuna nasıl kayıt ettirdiğini anlatan Yılmazer, şöyle konuştu:

"Kızıma 'Seni spora yazdıracağım.' dedim. O da baleye gittiğini zannederek buraya geldi. Baleye gittiğini zannederek dövüşmeye başladı ama sonra dövüşçü olduğunu anladı. Böyle devam etti. Şu anda da Türkiye şampiyonu oldu, gurur duyuyorum kızımla. Aslında Yücel hocam cimnastik de yaptırıyor. Bu nedenle baleye başladığını sandı. Zamanla lapa tutmalar ve kendi yaş grupları arasında dövüşler olduğundan dolayı dövüşçü olduğunu anladı. Kendini savunması için başlatmıştım ama sonra iş profesyonelliğe doğru ilerledi. Allah yolunu açık etsin."

Antrenör Yücel Haspolat ise kendisini her geçen gün geliştiren, antrenmanlarını aksatmayan ve disiplinli bir şekilde çalışan sporcuyla gurur duyduğunu belirtti.

Kaynak: AA

