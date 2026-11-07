Balıkesir Ayvalık'ta MHP İlçe Başkanı Ustalı, amatör kulübü ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesir Ayvalık'ta MHP İlçe Başkanı Ustalı, amatör kulübü ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Ayvalık\'ta MHP İlçe Başkanı Ustalı, amatör kulübü ziyaret etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı, Hamdibey Kaya Spor Kulübü'nün antrenmanını ziyaret ederek genç sporcularla bir araya geldi. Ustalı, amatör kulüplerin desteklenmesinin gençlerin spora yönlendirilmesine ve başarılı sporcular yetişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Hasan Ustalı, ilçenin köklü amatör spor kulüplerinden Hamdibey Kaya Spor Kulübü'nün antrenmanını ziyaret ederek genç sporcular ve kulüp yöneticileriyle bir araya geldi.

MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı, genç sporcularla sohbet ederek, amatör spor kulüplerinin gençlerin fiziksel, sosyal ve kişisel gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutularak spora yönlendirilmesinin önemine dikkat çeken Ustalı, amatör spor kulüplerinin desteklenmesinin geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Başkan Ustalı, "İlçemizin güzide amatör spor kulüplerinden Hamdibey Kaya Spor Kulübü'nün antrenmanını ziyaret ederek sporcu kardeşlerimiz ve kulüp yönetimiyle bir araya geldik. Gençlerimizin sporla iç içe olması, amatör spor kulüplerimizin desteklenmesi ve geleceğin başarılı sporcularının yetişmesi bizler için büyük önem taşıyor" dedi.

Hamdibey Kaya Spor Kulübü'ne yeni sezon öncesinde başarı dileklerini ileten Ustalı, "Tüm sporcu kardeşlerimize, teknik heyetimize ve kulüp yönetimimize sakatlıklardan uzak, mücadele ve başarılarla dolu bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, amatör sporun desteklenmesi ve gençlerin spora teşvik edilmesinin önemine yönelik mesajlarla sona erdi.

Kaynak: İHA
Milliyetçi Hareket PartisiBalıkesirPolitikaAyvalıkSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emeklilere zam müjdesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk Bakan Çiftçi duyurdu Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk! Bakan Çiftçi duyurdu
Fatih Erbakan’dan tutuklama yorumu: Lidersiz örgüt mü olur Fatih Erbakan'dan tutuklama yorumu: Lidersiz örgüt mü olur?
Bursasporlu Bayramov’dan ceza sahası dışından kendi kalesine jeneriklik gol Bursasporlu Bayramov'dan ceza sahası dışından kendi kalesine jeneriklik gol
08:43
Galatasaray’da yer yerinden oynadı Hedefte Dursun Özbek var
Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var
08:29
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin’de yakalandı
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı
08:22
Emre Belözoğlu olmadan da kazanıyorlar Kasımpaşa durdurulamıyor
Emre Belözoğlu olmadan da kazanıyorlar! Kasımpaşa durdurulamıyor
08:15
Volkan Demirel “Biliyorum“ diyerek Emre Belözoğlu’nun ilk hamlesini açıkladı
Volkan Demirel "Biliyorum" diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı
08:08
Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi
Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi
08:02
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 09:11:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Balıkesir Ayvalık'ta MHP İlçe Başkanı Ustalı, amatör kulübü ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android