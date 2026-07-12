Balıkesir\'de 15 Temmuz Taekwondo Turnuvası Başladı: 18 İlden 478 Sporcu Katılıyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 15 Temmuz İller Arası Taekwondo Poomsae-Para Poomsae Turnuvası, Kurtdereli Spor Salonu'nda başladı.

Gençlik ve Spor Kenti kimliğini her geçen gün daha da güçlendiren Balıkesir, önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Milletin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıktığı, aziz şehitlerin emaneti, kahraman gazilerin fedakarlığıyla hafızalara kazınan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, sporun birleştirici gücüyle genç nesillere aktarılmaya devam ediyor. Tatamiye çıkan her sporcu, centilmenliği, disiplini ve mücadele ruhunu temsil ederken; birlik, beraberlik ve milli değerlerin yaşatılmasına da anlamlı bir katkı sunuyor.

18 ilden 478 sporcu, düzenlenen turnuvada aynı heyecan ve ortak değerler etrafında buluştu. İki gün boyunca gerçekleştirilecek organizasyonda sporcular poomsae, para poomsae ve family poomsae kategorilerinde mücadele edecek. Özellikle ailelerin de yer aldığı family poomsae kategorisi, sporun yalnızca başarı ve rekabetten ibaret olmadığını; paylaşmayı, dayanışmayı ve birlikte hareket etme kültürünü de güçlendirdiğini ortaya koyuyor. Turnuva, sporcuların teknik gelişimlerine katkı sunarken; dostluk, kardeşlik ve centilmenlik ruhunun pekişmesine de önemli katkılar sağlayacak.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temasıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 18 ilden 478 sporcuyu Balıkesir'de ağırlamaktan gurur duyduklarını belirterek, turnuvanın poomsae, para poomsae ve ailelerin katılımıyla sporda dayanışmayı simgeleyen family poomsae kategorilerinde büyük bir heyecana sahne olacağını vurguladı. Özalp, bu anlamlı organizasyonun 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmada da önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti. - BALIKESİR