Balıkesir'de Can Cangök Futbol Turnuvası başladı - Son Dakika
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Spor

Balıkesir'de Can Cangök Futbol Turnuvası başladı

Balıkesir\'de Can Cangök Futbol Turnuvası başladı

9-10 yaş futbolcular için düzenlenen turnuva, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında açıldı.

08.10.2024 13:03
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Balıkesir'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 9-10 yaş Can Cangök Futbol Turnuvası, coşkulu bir açılış seremonisi ile başladı. Turnuvanın başlangıç vuruşunu gerçekleştiren Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Açılışta konuşan Özalp, "Bugün burada, geleceğin yıldız futbolcularını yetiştirmek amacıyla bir araya geldik. Amatör Spor Haftası, sporun yaygınlaştırılması ve gençlerimizin fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlamak için büyük bir fırsat. Bu turnuva, gençlerimizin sporla buluşmalarına olanak tanırken, dostluk ve fair play ruhunu da pekiştirecektir," dedi.

Özalp, Can Cangök isminin de genç sporcunun hatırasını yaşatmak ve onun spora olan katkılarını anmak amacıyla verildiğini belirtti. "Can Cangök, sporun birleştirici gücünü en iyi şekilde temsil eden bir örnektir. Bugün burada yer alan çocuklar, sadece futbol oynamakla kalmayacak, aynı zamanda arkadaşlık, disiplin ve takım çalışması gibi değerleri de öğrenecekler," şeklinde konuştu.

Turnuvanın açılışı, katılımcı takımların sahaya girişi ve coşkulu tezahüratlarla gerçekleşti. Özalp, "Bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini sağlamak, çocuklarımızın spora yönelmeleri ve sağlıklı bir birey olarak yetişmeleri için son derece önemlidir. Tüm takımlara başarılar diliyorum," diyerek sözlerini tamamladı.

Turnuva, genç futbolcular için büyük bir fırsat sunarken, Balıkesir'de sporun yaygınlaştırılması ve desteklenmesi açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Etkinliğin, hem sporcu yetiştirme hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirme açısından önemli bir rol oynaması bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Balıkesir'de Can Cangök Futbol Turnuvası başladı - Son Dakika

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