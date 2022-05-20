Balıkesir'de "Gençler ve Yıldızlar Türkiye Bisiklet Şampiyonası" başladı - Son Dakika
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Balıkesir'de "Gençler ve Yıldızlar Türkiye Bisiklet Şampiyonası" başladı

20.05.2022 12:27
Balıkesir'de "Gençler ve Yıldızlar Türkiye Bisiklet Şampiyonası" başladı

Türkiye Okul Sporları Federasyonunca düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Türkiye Bisiklet Şampiyonası, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde başladı.

Türkiye Okul Sporları Federasyonunca düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Türkiye Bisiklet Şampiyonası, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde başladı.

Federasyonun faaliyet takviminde yer alan, 50 ilden yaklaşık 500 sporcunun katıldığı şampiyonanın açılış seremonisi Ören mevkisinde gerçekleştirildi.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, açılışta yaptığı konuşmada, ilçenin başta Kazdağları olmak üzere temiz havası, doğası ve tarihi mekanlarıyla cazibe merkezi olduğunu söyledi.

İlçenin turizm hareketliliği yoğun bir bölge olduğunu belirten Memiş, "Aynı zamanda ulusal etkinliklerde ilçemiz spor alanında da varlığını ortaya koymaktadır." dedi.

Memiş, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve yarışlara katılan sporculara teşekkür etti.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de 3 gün sürecek yarışlar için sporculara başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise Türkiye'nin farklı illerinden yüzlerce genci, sporcuyu Burhaniye'de ağırladıklarını belirtti.

Balıkesir'in tüm ilçeleriyle bisiklette önemli bir rota olduğunu anlatan Arıcıoğlu, "Hem federasyonlarımız hem farklı faaliyetlerde biz ev sahipliği yapıyoruz. Bisiklet çok önem verdiğimiz, çok kıymet verdiğimiz önemli bir branş. Tüm branşlarda olduğu gibi bisiklette de iddialı bir il olmak istiyoruz." diye konuştu.

Protokol üyelerince startı verilen şampiyonanın ilk gününde Ören Işıklar-Orjan güzergahında 4, 5, 6, 8 ve 10 kilometrelik parkurlarda 6 kategoride yarışlara geçildi.

İkinci gününde 12, 15 ve 27 kilometre genç kadınlar ve erkekler bisiklet yol yarışları yapılacak organizasyon, son gününde 21 ve 36 kilometrelik parkurların ardından ödül töreniyle sona erecek.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Bisiklet, Türkiye, Ören, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesir'de 'Gençler ve Yıldızlar Türkiye Bisiklet Şampiyonası' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de "Gençler ve Yıldızlar Türkiye Bisiklet Şampiyonası" başladı - Son Dakika
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