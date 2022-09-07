Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler Gönen'den 7 madalyayla döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler Gönen'den 7 madalyayla döndü

07.09.2022 11:48
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler Gönen'den 7 madalyayla döndü

Balıkesir'de gerçekleştirilen Gönen Yağlı Güreşleri'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçileri, 1 birincilik, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük olmak üzere 7 madalya kazandılar.

Balıkesir'de gerçekleştirilen Gönen Yağlı Güreşleri'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçileri, 1 birincilik, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük olmak üzere 7 madalya kazandılar.

Bu yıl 28.'si gerçekleştirilen Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Uğurcan Humar birinci olurken, Temel Temel ve Mustafa Çelik ikincilik kürsüsünde yer aldı. Nefes kesen müsabakalarda sahne olan organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu İlyas Abdullaov, Kazım Altunakar, Bekircan Özturgut ve Günaycan Kılıç da üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular. - BURSA

YORUMLAR
500
Balıkesir Ticaret Borsası, Tarım Lisesi öğrencilerine burs verecek Balıkesir Ticaret Borsası, Tarım Lisesi öğrencilerine burs verecek Balıkesir'de Ertuğrul Mahallesi'ndeki 120 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı Balıkesir'de Ertuğrul Mahallesi'ndeki 120 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı
Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler Gönen'den 7 madalyayla döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:13 Fenerbahçeli Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'e kiralandı
16:46 Galatasaray'dan bir transfer daha! Genç stoper Mathias Ross ile anlaşma sağlandı
16:39 90'lı yılların yıldızı Şahsenem'den ağızları açık bırakan itiraf: Ailem beni karanlık odaya kilitledi
16:29 CHP'li Özgür Özel'den AK Parti'ye sert tepki: Şeker nerede?
16:17 Eski Yunan bakandan ülkesine Türkiye uyarısı: Erdoğan'ın sözleri dikkate alınmalı
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:27 Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 17:36:05. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler Gönen'den 7 madalyayla döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement