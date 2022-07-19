SPOR Balıkesir'de okçuluk heyecanı - Son Dakika
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SPOR Balıkesir'de okçuluk heyecanı

19.07.2022 09:47

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası çeyrek finali batı grubu elemeleri çekişmeli geçti.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası çeyrek finali batı grubu elemeleri çekişmeli geçti.

Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'ndeki saz mesire alanındaki elemeler Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Dursunbey Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirildi. 7 ilden toplamda 94 sporcu, 2 gün boyunca elemeleri geçmek için kıyasıya mücadele etti. Organizasyonda bir üst tura geçme başarısı gösteren sporcular, 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda yarışma hakkı kazandı.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği şampiyona şenlik havasında geçerken, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Fatih Işık, "Burada aynı zamanda tarihi bir kültürü yaşatmaya çalıştık. Destek veren herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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