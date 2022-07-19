SPOR Balıkesir'de okçuluk heyecanı

Balıkesir 'in Dursunbey İlçesi'ndeki saz mesire alanındaki elemeler Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Dursunbey Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirildi. 7 ilden toplamda 94 sporcu, 2 gün boyunca elemeleri geçmek için kıyasıya mücadele etti. Organizasyonda bir üst tura geçme başarısı gösteren sporcular, 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda yarışma hakkı kazandı.

Kaynak: DHA

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