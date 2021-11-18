Balıkesir'de okul sporları başlıyor

Balıkesir'de 2021-2022 Eğitim-Öğretim sezonu Okul Sporları faaliyetleri başlıyor. 22 Kasım Pazartesi günü İsmail Akçay Atletizm Pisti Tırmanış duvarında, Spor Tırmanış Müsabakası ile başlayacak organizasyonda, 47 ayrı branşta faaliyetler gerçekleşecek.

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Sezonu okul sporları yarışmaları uzun bir aranın ardından yeniden başlıyor. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen okul sporları müsabakaları merkez ve tüm ilçelerdeki okulların takımları ile Yıldızlar ve Gençler olmak üzere 2 ayrı kategoride düzenlenecek. Bu yıl da yoğun katılımla yapılması hedeflenen Okul Sporları; Basketbol, Futbol, Futsal, Hentbol ve Voleybol branşlarında başvuruların ardından fikstür çekimi yapılarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü resmi sitesi duyurular sayfasında yayınlandı.

Takım sporlarında 23 Kasım Pazartesi günü ilk düdüğün çalacağı Okul Sporları Müsabakaları, Basketbol Genç Erkekler kategorisinde Gönen Özel Uğur Anadolu Lisesi ile Gönen Anadolu Lisesi karşı karşıya gelecek. Futbolda ise ilk maç Genç Erkekler kategorisinde Ayvalık Ustalı Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Cunda MTAL takımları arasında Ayvalık Altınova Futbol Sahasında oynanacak. Voleybol Genç Kızlar kategorisinde Edremit Anadolu Lisesi ile Ülkü Muharrem Ertaş Anadolu Lisesi Edremit Spor Salonunda karşı karşıya gelecek. 2021-2022 sezonunda 47 branşta yarışmalar yapılacak.

Pandemi nedeniyle okul sporlarına yaklaşık bir buçuk yıl ara verildiğini hatırlatan Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Öğrencilerimizi okul sporları ile yeniden harekete geçiriyoruz. Gençlerimizin iyi yetişmesi, sporun her alanında iddialı olması ve geleceğin şampiyonları olması için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız daha fazla öğrenciyi spor branşlarıyla buluşturmak ve okul spor faaliyetlerine katılımını sağlamaktır. Okullarımızda bulunan öğrencilerimize her yaşta farklı spor dalları ile ilgilenebileceği bir atmosfer oluşturarak spor kültürünü kazanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. 2021 2022 Eğitim Öğretim yılı okul sporları müsabakalarında sporcularımıza ve takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR