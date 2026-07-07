Balıkesir\'de Spor Okulları Açılışı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen GSB Spor Okulları ile GSB Engelsiz Spor Okullarının 2026 yaz dönemi açılışı, Balıkesir 50. Yıl Spor Parkı'nda gerçekleştirilen programla başladı. "Yaza Hareketli Giriyoruz" sloganıyla düzenlenen açılış; spor gösterileri, seremoni yürüyüşü ve yoğun katılımla çocuklar ile gençlerin yaz boyunca sporla buluşacağı yeni dönemin heyecanına sahne oldu.

Çocukların ve gençlerin spora erişimini artırmak, sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmalarını desteklemek ve yeteneklerini erken yaşta keşfetmelerine imkan sunmak amacıyla hayata geçirilen GSB Spor Okulları ile GSB Engelsiz Spor Okulları, bu yaz da Balıkesir'in dört bir yanında ücretsiz spor eğitimleriyle binlerce çocuğu sporla buluşturacak. Alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek eğitimlerle çocuklar ve gençler hem farklı branşlarla tanışacak hem de yaz tatillerini sporla, eğlenerek ve öğrenerek değerlendirme fırsatı bulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının son yıllarda hayata geçirdiği yatırımlarla Balıkesir, gençlik ve spor alanındaki güçlü altyapısını her geçen gün daha da geliştirmeye devam ediyor. Modern spor tesisleri, öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, spor salonları, yüzme havuzları ve futbol sahalarıyla il genelinde oluşturulan altyapı; çocukların ve gençlerin sporla, kültürle ve sosyal faaliyetlerle buluşmasına önemli katkı sunarken, "Yetenekli Nesil, Güçlü Türkiye" vizyonuna da güçlü bir zemin hazırlıyor.

Bugün Balıkesir; 125 bin 411 lisanslı sporcusu, 361 spor kulübü, 18 öğrenci yurdu, 14 gençlik merkezi ve 98 spor tesisiyle Türkiye'nin öne çıkan gençlik ve spor şehirlerinden biri konumunda bulunuyor. Son üç yılda 26 spor tesisi, 22 halı saha ve 6 öğrenci yurdunun hizmete kazandırıldığı ilde, 9 yeni spor tesisinin yapım çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Programa Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, il protokolü, antrenörler, sporcular, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Seremoni yürüyüşü, branş gösterileri ve spor malzemesi dağıtımının gerçekleştirildiği programda çocuklar ve gençler farklı spor branşlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu yaptığı konuşmada, çocukların ve gençlerin yaz tatilini spor, kültür ve sosyal faaliyetlerle değerlendirmelerinin hem fiziksel hem de kişisel gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Geleceğin şampiyonlarının ve uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak elit sporcuların bu tesislerden yetişeceğine yürekten inandığını dile getiren Vali Ustaoğlu, bu süreçte emeği geçen tüm antrenör ve yöneticilere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ise GSB Spor Okulları, GSB Engelsiz Spor Okulları ve Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında bu yaz Balıkesir'in 20 ilçesinde yaklaşık 25 branşta, yaklaşık 160 antrenör eşliğinde ücretsiz spor eğitimleri verileceğini ve 9-15 yaş grubuna yönelik düzenlenecek GSB Yaz Kulübü ile çocuk ve gençlerin sporun yanında kültür, sanat, gönüllülük ve sosyal faaliyetlerle dolu verimli bir yaz dönemi geçireceklerini ifade etti.

İl genelinde yürütülen çalışmalar sayesinde her geçen yıl daha fazla çocuğun sporla buluştuğunu ifade eden Özalp, Balıkesir'in bugün 14 farklı branşta 31 milli sporcu ve 2 antrenörüyle ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil ettiğini vurguladı.

Kısa süre önce hizmete açılan Engelsiz Gençlik Merkezinin de özel gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve kişisel gelişimlerini destekleyen önemli bir yaşam alanı olduğunu belirterek, merkezin gençlerin akranlarıyla birlikte etkinliklere katılmalarına, yeteneklerini keşfetmelerine ve toplumsal yaşama daha aktif katılmalarına katkı sunduğunu kaydetti.

Balıkesir'de GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları her yıl daha fazla çocuğu sporla buluşturmaya devam ediyor. 2025 yılında 22 bin 500 çocuk ve genç ücretsiz spor eğitimlerinden yararlanırken, 2026 yılında yaz spor okullarına 7.600 sporcu kayıt yaptırmış olup, yıl sonuna kadar 25.000 sporcuya ulaşılması hedeflenmektedir. Artan katılım rakamları, Balıkesir'de spora erişimin yaygınlaştığını, çocukların erken yaşta spor kültürüyle tanıştığını ve yetenekli sporcuların keşfedilmesine önemli katkı sağlandığını ortaya koyuyor.

"Yaza Hareketli Giriyoruz" sloganıyla başlayan GSB Spor Okulları, GSB Engelsiz Spor Okulları, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ve GSB Yaz Kulübü kapsamında yaz boyunca Balıkesir'in dört bir yanında binlerce çocuk ve genç ücretsiz spor eğitimleriyle buluşacak. Böylece çocukların erken yaşta sporla tanışmaları, sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmaları ve geleceğin başarılı sporcuları olarak yetişmeleri hedefleniyor. - BALIKESİR