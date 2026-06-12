Balıkesir'de Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika
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Balıkesir'de Spor Okulları Kayıtları Başladı

Balıkesir\'de Spor Okulları Kayıtları Başladı
12.06.2026 10:12
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GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları için Balıkesir'de kayıtlar başladı. 21 farklı branş sunulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları için Balıkesir'de 2026 dönemi kayıtları başladı. Çocukların, gençlerin ve engelli bireylerin spora erişimini artırmayı amaçlayan çalışmalar, her yıl olduğu gibi yoğun ilgi görüyor.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce tüm ilçelerdeki modern tesislerde, alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalar, çocukların yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkan tanıyor.

Spor kültürünü tabana yayarak her çocuğun en az bir branşla tanışmasını hedefleyen GSB Spor Okulları, Balıkesir'in 20 ilçesinde eş zamanlı olarak 29 Hazirandan itibari ile hayata geçirilecek ve yaklaşık 21 farklı spor dalında eğitimler verilecek.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Geçtiğimiz yıl 22 bin 500 sporcumuzun katılımıyla önemli bir başarı elde ettik. 2026 yılının henüz ilk yarısında olmamıza rağmen şimdiden 4 bin 715 sporcumuz bu imkanlardan faydalandı. Bu yıl da daha fazla çocuğumuzun ve gencimizin sporla tanışmasını, özel sporcularımızın da engelleri sporla aşmalarını hedefliyoruz. Tüm ailelerimizi çocuklarını spor okullarımıza yönlendirmeye davet ediyor, spor dolu ve verimli bir yaz dönemi geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Çocuklarını spora yönlendirmek isteyen veliler ve gençler, kayıt işlemlerini kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüklerini ziyaret ederek programlar hakkında detaylı bilgi alabilir, başvurularını gerçekleştirebilirler. Ayrıca dijital kolaylıktan faydalanarak E-Devlet/ Spor Bilgi Sistemi üzerinden de başvurularını gerçekleştirebilecekler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Balıkesir'de Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İlknur Öztekin İlknur Öztekin:
    saçma yani ne kadar spor okulu açarsan aç kimse gitmek istemiyo zaten yazın kimse dışarı çıkmak istemiyo 0 0 Yanıtla
  • Cenk Polat Cenk Polat:
    güzel bir çalışma bu balıkesir için iyi olur tabii ki spor yapan çocuklar daha sağlıklı olur ve verimli bir gençlik yetiştirme açısından bakarsak bunu yapması gerekli aslında uzman antrenörlerin de olması önemli bu konuda 0 0 Yanıtla
  • Serkan Uzun Serkan Uzun:
    bu kadar para harcayıp da çocuk sayısı bu kadar mı olacak ya devlet ne yapıyo bu paraları nereye harcıyo! 0 0 Yanıtla
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