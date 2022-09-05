Karateciler Dünya Şampiyonası vizesi aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Karateciler Dünya Şampiyonası vizesi aldı

05.09.2022 14:23
Karateciler Dünya Şampiyonası vizesi aldı

Balıkesir'de yapılan Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçme müsabakalarında Afyonkarahisar'dan 3 sporcu milli takıma seçildi.

Balıkesir'de yapılan Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçme müsabakalarında Afyonkarahisar'dan 3 sporcu milli takıma seçildi.

Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve Milli takım seçmelerinde 55 ilden 1650 sporcu katıldı. 30 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara Afyonkarahisar'dan Ümit, Genç ve U21 kategorilerinde 9 sporcu katıldı. Yapılan müsabakalar sonucunda gençler bayan kata kategorisinde Hayrunnisa Çiğirdik Türkiye Şampiyonu oldu. Ümitler bayan kata müsabakalarında Tuğba Süngü Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. U21 kategorisinde yarışan Ayşe Yılmaz, yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. Milli takım seçmelerinde de birincilikle çıkan sporcular Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Sporcular 26-30 Ekim tarihleri arasında Konya'nın ev sahipliğinde yapılacak Ümit, Genç ve U21 Karate Dünya Şampiyonasında ülkeyi temsil edecekler. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Eskişehir Teknik Üniversitesine TEKNOFEST'te iki birincilik Eskişehir Teknik Üniversitesine TEKNOFEST'te iki birincilik Fenerbahçe ile Petrol Ofisi arasında sponsorluk anlaşması yapıldı Fenerbahçe ile Petrol Ofisi arasında sponsorluk anlaşması yapıldı Tgs: Emniyet'in, Genel Başkan ve Örgütlenme Sekreterimizi Fişlediği Ortaya Çıktı. Haklarında Terör Soruşturması Açılması İsteniyor Tgs: Emniyet'in, Genel Başkan ve Örgütlenme Sekreterimizi Fişlediği Ortaya Çıktı. Haklarında Terör Soruşturması Açılması İsteniyor
Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Ümit Genç, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karateciler Dünya Şampiyonası vizesi aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Pis Yedili dizisinin Orço'sunu görenler tanıyamadı! İşte yıllar içindeki değişimi
14:22 Mustafa Sarıgül son ankette büyük çıkış yakaladı! İşte partilerin İstanbul'da aldığı oy oranları...
14:07 Skorsky tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştı! Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 şehit
13:58 Türkiye-Yunanistan gerginliğinde yeni safha! Çek Cumhuriyeti'nden skandal "Erdoğan" paylaşımı
13:57 Rusya vanayı kapattı, Avrupa'da spot piyasadaki doğal gaz fiyatları tavan yaptı!
13:25 İrem Derici'den bomba itiraf! İsmini açıklamadığı futbolcuyu masasına çağırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:24:26. #1.13#
SON DAKİKA: Karateciler Dünya Şampiyonası vizesi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement