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BALIKESİR - Down sendromlu gençler yarıştı - Son Dakika

BALIKESİR - Down sendromlu gençler yarıştı

05.11.2021 03:07

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu öncülüğünde Türkiye Beyazay Derneği'nin katkılarıyla Bigadiç'te gerçekleştirilen "Balıkesir Down Futbol" etkinliğinde, 10 ilden 80 down sendromlu genç yarıştı.

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu öncülüğünde Türkiye Beyazay Derneği'nin katkılarıyla Bigadiç'te gerçekleştirilen "Balıkesir Down Futbol" etkinliğinde, 10 ilden 80 down sendromlu genç yarıştı.

Şehit Okan Dinçer Kapalı Spor Salonunda düzenlenen karşılaşmalarda, down sendromlu gençlerin kıyasıya mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, burada yaptığı konuşmada, etkinlik kapsamında çocukların ve ailelerinin mutluluğunu paylaşmanın çok güzel olduğunu ifade etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise bundan sonraki süreçte de özel çocuklarla daha fazla organizasyonda bir araya gelip farkındalık etkinliklerini artırmak istediklerini vurguladı.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, "Yüreklerindeki tertemiz sevgi ve yüzlerindeki sıcacık gülümse ile onların hayatımıza kattığı artı 1 değerin farkındayız. Dünya onlarla daha da güzel. Lütfen onları anlayalım ve onların farkına varalım. Çünkü sevgi kromozom saymaz." diye konuştu.

Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın ise "Bu güzel buluşmanın vesilesiyle tüm down sendromlu kardeşlerime, öğretmenlerimize ve ailelerine sevgilerimizi iletiyoruz. Sadece bir gün değil her günün onların hayatına güzellikler getirmesini diliyorum." dedi.

Etkinlik sonunda öğrenciler madalya ile ödüllendirildi.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Bulut Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Akgün, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, Türkiye Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva, Balıkesir Beyazay Derneği Başkanı Ali Aysu, Sinema Sanatçısı Nurullah Çelebi, Uluslararası Marmara Down Sendromu Federasyonu Marmara Sorumlusu Rafet Çelik, Özel Olimpiyatlar Türkiye Futbol Sorumlusu Hasan Çiçek, okul müdürleri, öğretmenler ve aileler katıldı.

BALIKESİR - Down sendromlu gençler yarıştı
BALIKESİR - Down sendromlu gençler yarıştı
BALIKESİR - Down sendromlu gençler yarıştı
BALIKESİR - Down sendromlu gençler yarıştı

Down Sendromu, Balıkesir, Bigadiç, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor BALIKESİR - Down sendromlu gençler yarıştı - Son Dakika Spor


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