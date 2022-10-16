Ev sahibinde Kahlil Dukes 27 sayıyla takımının en skoreri olurken, konuk ekipte Chrıstopher Tirrell'in 29 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Balıkesir haber! Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 98 Çağdaş Bodrumspor: 88 - Son Dakika

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