Balıkesir haber! Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 98 Çağdaş Bodrumspor: 88 - Son Dakika
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Balıkesir haber! Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 98 Çağdaş Bodrumspor: 88

16.10.2022 15:48
Balıkesir haber! Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 98 Çağdaş Bodrumspor: 88

Balıkesir spor haberi | Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 2. hafta maçında Çağdaş Bodrumspor'u 98-88 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 2. hafta maçında Çağdaş Bodrumspor'u 98-88 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 2. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Çağdaş Bodrumspor ile karşılaştı. İlk çeyreği 25-15 önde tamamlayan ev sahibi devreyi 50-38 üstünlükle geçti. 3. çeyrek sonunda 76-60'lık üstünlüğü elinde bulunduran Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçı da 98-88 kazanarak galibiyetle tanıştı.

Ev sahibinde Kahlil Dukes 27 sayıyla takımının en skoreri olurken, konuk ekipte Chrıstopher Tirrell'in 29 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesir haber! Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 98 Çağdaş Bodrumspor: 88 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir haber! Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 98 Çağdaş Bodrumspor: 88 - Son Dakika
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