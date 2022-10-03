Balıkesir haberleri | Ayvalık'ta triatlona büyük ilgi - Son Dakika
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Balıkesir haberleri | Ayvalık'ta triatlona büyük ilgi

03.10.2022 11:56
Balıkesir haberleri | Ayvalık'ta triatlona büyük ilgi

Balıkesir haberleri... AYVALIK'ta düzenlenen Ayvalık Triatlon Şampiyonası büyük bir katılımla gerçekleşti.

AYVALIK'ta düzenlenen Ayvalık Triatlon Şampiyonası büyük bir katılımla gerçekleşti. Her yaş grubundan sporcuların ve Türkiye'nin dört bir yanından kulüp takımlarının katıldığı yarışma oldukça çekişmeli geçti. Yazdan kalma bir günün yaşandığı şampiyonada sporcular yarışma saatlerinin dışında tarihi ve turistik bölgeleri gezerek Ayvalık'ın keyfini çıkardılar.

Ayvalık Belediyesi'nin organizasyonunda Sarımsaklı'nın kilometrelerce uzunluktaki sahilinde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler aileleriyle birlikte büyük bir mutluluk yaşadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir ile Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle yapılan yarışlar, yaz sezonunun bitiminde kenti renk kattı.


- Ayvalık
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Kaynak: DHA

Balıkesir, Türkiye, Spor, Son Dakika

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