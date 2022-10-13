Balıkesir haberleri... Bigadiç Belediyespor Ata'nın huzurunda

Bigadiç Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Emrah Çakmak ile beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bigadiç Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Emrah Çakmak, oyuncu ve teknik heyetten oluşan bir katılımla Anıtkabir'de, Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı. Anıtkabir'deki törende Atatürk'ün mozolesine çelenk konulması ve saygı duruşunun ardından Bigadiç Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Çakmak, Misak-ı Milli Kulesi Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Ziyaretinin ardından Bigadiç Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Emrah Çakmak başkanlığındaki heyet aziz şehitlerimizin ruhuna dua etti. - BALIKESİR