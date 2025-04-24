Balıkesir, Play-Off'a Yükseldi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-in maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Haremspor'u 106-96 yendi.
Normal sezonu 11. sırada tamamlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, bu sonucun ardından play-off'lara katılma hakkı elde etti.
Play-off'lara 8. sıradan katılma hakkı kazanan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sezonu 2. basamakta bitiren Esenler Erokspor'la eşleşti.
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