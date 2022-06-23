BALIKESİR - Royal Hastanesi Bandırmaspor Futbol Akademisi çalışmalarına başladı - Son Dakika
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BALIKESİR - Royal Hastanesi Bandırmaspor Futbol Akademisi çalışmalarına başladı

23.06.2022 16:56
BALIKESİR - Royal Hastanesi Bandırmaspor Futbol Akademisi çalışmalarına başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor bünyesinde Futbol Akademisi çalışmalarına başladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor bünyesinde Futbol Akademisi çalışmalarına başladı.

Yeni kayıt yaptıran bordo-beyazlı minikler, kulübün Edincik Mahallesi'nde bulunan sahada yeni formalarını giyerek ilk çalışmaya katıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas çalışması ve çift kale oyunun ardından sona erdi.

Royal Hastanesi Bandırmaspor Futbol Akademisi Sorumlusu ve Sportif Direktör Yardımcısı Fatih İçöz, AA muhabirine, amaçlarının A Takım'a futbolcu kazandırmak olduğunu söyledi.

İçöz, kulüp başkanı Onur Göçmez'in de altyapıyı çok önemsediğini belirterek, "8 yaşından 14 yaşına kadar olan çocuklarımızı akademi sahalarımızda çalıştırmaya başladık. Amacımız tüm çocuklarımıza düzgün eğitim verip eğitimli bir şekilde Elit Liglere hazırlamak." diye konuştu.

Bandırmaspor'un UEFA B lisanslı antrenörü Sedat Erkan da okulda ortamın çok iyi olduğunu dile getirdi.

Çocukların iletişimlerinin iyi olması gerektiğini vurgulayan Erkan, "Bandırma ailesi çok büyüyecek, bu çocukların da içlerinden Bandırmaspor forması giyecek çocuklarımız olacak." dedi.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BALIKESİR - Royal Hastanesi Bandırmaspor Futbol Akademisi çalışmalarına başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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