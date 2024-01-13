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Balıkesir Üniversitesi Spor Kulübü Derneği, spor kulübü statüsüne geçti - Son Dakika
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Balıkesir Üniversitesi Spor Kulübü Derneği, spor kulübü statüsüne geçti

Balıkesir Üniversitesi Spor Kulübü Derneği, profesyonel ve amatör sportif faaliyetler ile temsil etmek amacıyla kurulmuş olan dernek statüsünden spor kulübü statüsüne geçti. Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay, genel kurul toplantısında kulüp başkanı olarak seçildi.

Balıkesir Üniversitesi Spor Kulübü Derneği, spor kulübü statüsüne geçti
13.01.2024 - 10:04,
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Balıkesir Üniversitesini, profesyonel ve amatör sportif faaliyetler ile de temsil etmek amacıyla kurulan Balıkesir Üniversitesi Spor Kulübü Derneği, dernek statüsünden spor kulübü statüsüne taşındı. Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay, gerçekleştirilen genel kurul toplantısında Balıkesir Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı olarak seçildi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Dumlupınar Konferans Salonunda gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, Divan Başkanlığını Öğr. Gör. Hakan Alakuş, katip üyeliklerini ise Enes Bilgon ve Fecriye Akman yaptı.

Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay'ın kulüp başkanı olarak seçildiği genel kurulda, kulüp yönetim kurulu belirlendi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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