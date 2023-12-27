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Balıkesirli Hakem Oğuzhan Çakır, Süper Lig'e Yükseliyor - Son Dakika
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Balıkesirli Hakem Oğuzhan Çakır, Süper Lig'e Yükseliyor

Balıkesir bölgesi A Klasman Hakemi Oğuzhan Çakır, Merkez Hakem Kurulu'nun düzenlediği terfi sınavında başarılı olması halinde Süper Lig hakemi olarak görev yapacak. Trendyol 1. Lig'de yönettiği maçlarla dikkat çeken Çakır, Türkiye'de en genç Süper Lig hakemi olma potansiyeline sahip.

Balıkesirli Hakem Oğuzhan Çakır, Süper Lig\'e Yükseliyor
27.12.2023 - 17:38,
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Balıkesir'i en iyi şekilde temsil eden A Klasman Hakemi ve Trendyol 1. Lig'de düdük çalan Oğuzhan Çakır, Süper Lig yolunda.

Balıkesir bölgesi A Klasman Hakemi Oğuzhan Çakır hafta sonu Merkez Hakem Kurulu düzenlemiş olduğu A klasman hakemleri terfi sınavına katılacak. 7A klasman hakeminin davet edildiği sınavda başarılı olan hakemler Süper Lig hakemi olarak görev yapacaklar. Trendyol 1. Lig'de yönettiği maçlarla yıldızı parlamaya başlayan Oğuzhan Çakır, Süper Lig hakemi olarak görev alırsa, 25 yaşında Türkiye'de Süper Lig tarihinde en genç hakem olarak tarihe geçecek. Başarılarıyla Balıkesir'in sevilen hakemlerinden olmayı başaran Oğuzhan Çakır, yurt dışındaki liglerde de maç yönetmeyi hedefliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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